【モデルプレス＝2026/04/30】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「見た目のインパクトもすごい」疲労軽減考えた自家製チャーシュー弁当◆飯田圭織、疲労軽減考えたお弁当披露飯田は「木曜日のお弁当」と記し、息子と娘のために手作りしたお弁当の写真を投稿。「お疲れが出てくる時期なので 自家製チャーシュー弁当」と紹介し、し