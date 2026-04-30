鹿児島県内の病院などで働くミャンマー出身者が集まる交流会が、鹿児島市で開かれました。 鹿児島市のかんまちあで開催された交流会には、県内の病院など介護の現場で働くミャンマー出身の特定技能の資格を持つおよそ80人を含む120人余りが参加しました。 普段は別々の職場で働いており、久しぶりの再会に会話が弾んでいました。 Q.お仕事はおもしろいですか？ （参加者）「おもしろいです！」 （参加者）