鹿児島市できょう30日午前、があり、２人が病院に搬送されました。 鹿児島中央警察署によりますと、鹿児島市泉町の県道で30日午前11時ごろ、「車両4台が絡む事故です」と110番通報がありました。 乗用車が軽乗用車と衝突→その軽乗用車がトラックと衝突→その軽乗用車に後ろから軽乗用車が衝突…4台絡む事故に 道路脇の店舗駐車場から県道に出てきた乗用車が、走ってきた軽乗用車と衝突し、その弾みで、軽乗用車は対向車線を走