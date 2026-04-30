「薩摩焼の里」として知られる鹿児島県日置市の東市来町美山地区で、県内外のアート作品を集めたイベントが開催されています。 今月25日から日置市で始まったのは、「美山ビエンナーレ 1・目覚めの景色」です。 今年初めて開催されたこのアートイベントは、美山地区の13の会場にわかれ、洋画や陶芸、現代美術とジャンルを超えた県内外の作家28人の作品が展示されています。 420年以上の歴史がある「沈壽官