ドル高にやや調整、米債利回り小幅低下ドル円１６０．５０割れ＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル高にやや調整が入っている。米10年債利回りが4.43％台から4.41％台に低下してきている。ドル円は160.72レベルまで買われたあと、足元では160.50割れまで反落した。ユーロドルは1.1655付近を安値に、1.1680付近へと反発。前日NY終値水準に戻している。ポンドドルも1.3454付近まで下押しされたあと、1.3480台へと反発。