メインシナリオ…ボリンジャーバンド＋１σを割り込んだ後は同線を回復できていない。94円超の水準では上値は重く推移しており、軟調な推移が続くとみられる。その場合は、93円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、一目均衡表の雲の上限の92.83、基準線の92.50、4月13日の安値92.38、92円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、4月23日の高値94.33、2月9日の高値94.98、95