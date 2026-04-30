メインシナリオ・・・29日に3月9日の高値117.20円を上抜いて年初来の高値を更新し、上値指向が強まっている。きょう、年初来の高値をさらに更新し、2024年7月11日以来の高値水準となる117.47円まで一時上昇しており、2024年7月10日の高値118.87円が目先の上値目標となっている。2024年7月10日の高値118.87円を上抜けば、120円の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、24日の安値116.41円を下抜き、21日の安値116.