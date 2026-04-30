メインシナリオ・・・上値模索、161.00が最初の関門。前日に160円台で引け、3月30日以降続いていた終値ベースでの158＆159円台から上放れた。目先、上値を試しそうだ。節目の161.00が最初の関門。161.00も上抜くと、2024年7月3日の高値161.95や節目の162.00がターゲットになる。162円台に乗せると、現状、目立った抵抗線が見当たらないことから、節目の162.50や163.00を意識した展開になる。 サブシナリオ・・・