巨人のルーキー・竹丸和幸が4月10日のヤクルト戦で、投球時にバランスを崩して転倒しながらも、捕手・岸田行倫の好アシストで三塁を狙った二塁走者をタッチアウトに仕留める珍プレーを演じ、話題を呼んだ。珍プレーは1980年代初頭からテレビのスポーツバラエティ番組でさまざまなシーンが放映され、多くのファンを楽しませてきた。ゴールデン・ウィーク企画として、その中から「伝説」の名にふさわしい出色の珍プレーを4回にわた