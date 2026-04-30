アジア版グラミー賞といわれる音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN」のノミネート作品発表会が30日、都内で行われた。アーティストやレコード会社関係者ら5000人による投票で決定した最優秀アーティスト賞など63部門のノミネートが発表された。主要部門の最優秀楽曲賞には米津玄師の「IRISOUT」やM！LKの「好きすぎて滅！」など5作品が選ばれた。主要6部門のうち米津とHANAが3部門にノミネートされた。アンバサダーを務める中島