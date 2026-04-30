トランプ大統領は29日、アメリカ軍の海上封鎖によりイランの経済は大きな打撃を受けていると主張し、「イランは降参するしかない」と強調しました。一方で、アメリカは新たな軍事作戦も検討している模様です。アメリカ・トランプ大統領：（イランは）降参するしかない。「負けた、降参だ」と言えばいい。彼らの経済は本当に深刻な状態だ。死んだも同然だ。トランプ大統領はイランへの海上封鎖について、「天才的な作戦で、完璧だ」