ヤクルト・長岡秀樹内野手（24）が30日、出場選手登録を抹消された。代わって北村恵吾内野手（25）が登録された。ここまで26試合で「1番・遊撃」で出場してきたが、前日の阪神を欠場。試合後に「つり感が、疲労が溜まってきているので、そういうこと考えると無理はさせられない。彼も去年、故障明けなので、そういうところを踏まえて先を考えてというところです」と話していた池山監督はこの日、報道陣に「2、3日じゃ回復しな