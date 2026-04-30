産業革新投資機構の横尾敬介社長東京電力ホールディングスは30日、会長に官民ファンド、産業革新投資機構の横尾敬介社長（74）を招く人事を発表した。小林喜光会長（79）は退任する。交代は5年ぶりで、金融出身者は初めて。東電は外部企業との資本提携による抜本的な経営再建を目指しており、新体制で成長戦略が描けるかどうかが焦点だ。6月の定時株主総会を経て就任する。東電は福島第1原発事故以降、外部から会長を迎えてお