経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。親交ある元首相の凄みを語った。元経産省官僚で、数々の政治家と仕事をしてきた岸氏。「この人スゴイなと思ったのは、自分がお仕えした小泉純一郎さん」と告白した。「小泉内閣で当時の竹中平蔵大臣の秘書官をしていて、官邸の場にいた」と回想し、「今政治家って小粒の人が増えちゃった。小泉さんはほん