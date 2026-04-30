円安が加速し、1ドル＝160円台後半をつけました。東京外国為替市場の円相場は一時、1ドル＝160円70銭台をつけ、約1年9カ月ぶりの円安水準まで値下がりしました。円売りを強めたのは、ホルムズ海峡の封鎖が長引く懸念です。国際取引の指標となる原油の先物価格は一時、1バレル＝110ドル台後半まで上昇し、有事に強いとされるドルを買う動きが広がりました。また、日銀が政策金利を据え置いた一方で、利下げの見送りを決めたアメリカ