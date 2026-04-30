『アメトーーク！』発のフードイベントが、今年も開催されることが決定した。【映像】『-196無糖おつまみドラフト会議2026』はTVerで無料配信中！（期間限定）毎年大好評の『アメトーーク！』ネットだけのスペシャル番組『おつまみドラフト会議』。今年の最新作に登場するおつまみを実際に味わえるイベントが、テレビ朝日の社屋の目の前「六本木ヒルズアリーナ」で、5月22日（金）から24日（日）までの3日間、入場無料で楽しめる