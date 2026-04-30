4月30日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第285回が配信された。『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2030』の開催地が日本（東京）に決定したことや、番組スポンサーである『全国ドライバー応援プロジェクト』のコーナーでスケジュール管理について語った。 ワールドカップ招致に