4月30日、バンビシャス奈良は、大塚勇人との契約が2025－26シーズンをもって満了となることを発表した。また、同日15時付でBリーグの自由交渉選手リストに公示されたことも併せて発表している。 埼玉県出身で現在36歳の大塚は、173センチ68キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校、早稲田大学を経て、2013年に豊田通商ファイティングイーグルス名古屋（現ファイティングイーグル