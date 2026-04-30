ＴＯＴＯは３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比６．４％増の７８５０億円、最終利益は同１４．３％増の４６０億円を見込み、最終利益は過去最高益更新を計画する。また、３月３１日を基準日とする前期の期末配当を従来の予想から１０円増額して６０円（年間配当は１１０円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比１０円増配の１２０円とした。