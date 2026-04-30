３０日の東京株式市場はリスクオフの地合いとなった。日経平均株価は一時１０００円近い下落をみせ、５万９０００円台を割り込む場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比６３２円５４銭安の５万９２８４円９２銭と続落。プライム市場の売買高概算は３１億７７４３万株、売買代金概算は９兆９７４３億円。値上がり銘柄数は３４７、対して値下がり銘柄数は１１９５、変わらずは３２銘柄だった。 きょうの東京市