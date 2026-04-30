サガン鳥栖は30日、運営元である株式会社サガン・ドリームスが、元社長の竹原稔氏に対して提起していた損害賠償請求訴訟について、2026年3月27日付で和解が成立したと発表した。クラブ公式サイトによると、同社は23年2月9日付で、竹原氏が社長として在任中に行った行為について善管注意義務違反などがあったとして、佐賀地方裁判所に提訴。以降、数年にわたり係争が続いていたという。その後の協議を経て、双方合意のもとで