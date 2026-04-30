[故障者情報]松本山雅FCは30日、MF渋谷諒太が松本市内の病院で検査を受け、チームドクターによって左大腿二頭筋損傷と診断されたことを発表した。渋谷はトレーニング中に負傷。流通経済大から今季加入し、ここまで2試合に出場していた。