【写真】雰囲気一変“別人”級！あのちゃんがレアな前髪分けヘア姿を公開 あのちゃんが自身のInstagramを更新し、珍しい前髪分け姿のプライベートショットを公開した。 ■あの「前髪分けてるだけで顔が違うって言われる」 あのは「前髪分けてるだけで顔が違うって言われるしメイクや身に纏う服の雰囲気変えたら毎日のように別人になれてるっぽくて楽しいです」とコメント。併せて公開されたのは、前髪を横分けにした