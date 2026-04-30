加地テック [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比27.0％増の9.7億円になり、27年3月期も前期比4.4％増の10.2億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比76.5％増の3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1