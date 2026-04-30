杉村倉庫 [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.2％増の14.3億円に伸びたが、27年3月期は前期比10.9％減の12.8億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を12円→15円(前の期は15円)に増額し、今期も15円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1％減の3.6億円となったが、売上営業利益率は前年同期の13.1％→