ＳＭＮ [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.3倍の5.4億円に急拡大し、27年3月期も前期比20.4％増の6.5億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.7％増の2.8億円となったが、売上営業利益率は前年同期の8.8％→8.1％に悪化した。 株探ニュース