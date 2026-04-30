☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【4月】 30日(木)88.54／632円安・5万9500円割れ 28日(火)99.34／619円安・6万円割れ 27日(月) 101.50／821円高・6万0500円台突破 24日(金)94.87／575円高・5万9500円台回復 23日(木)89.69／445円安・5万9500円割れ 22日(水) 100.96／236円高・5万9500円台回復 21日(火) 109.44／524円高・5万9000円台回復 20日(月)