四電工 [東証Ｐ] が4月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.3％増の93.2億円になり、27年3月期も前期比6.1％増の99億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比7円増の84円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比70.3％増の34.4億円に拡大し、売上営業利益