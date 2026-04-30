アストマックス [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。非開示だった26年3月期の業績予想は連結経常損益が25.3億円の黒字(前の期は1.4億円の赤字)を見込み、20期ぶりに過去最高益を更新する見通しと発表した。 業績好調に伴い、従来未定としていた期末一括配当は8円(前の期は7円)実施する方針とした。 株探ニュース