関西電力 [東証Ｐ] が4月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.5％減の5185億円になり、27年3月期も前期比44.1％減の2900億円に落ち込む見通しとなった。3期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の80円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比26.5％減の556億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.8％→4.5％に悪化