東広島市で2月に起きた殺人事件の捜査の過程で、29日、三原市の会社敷地内から男性の遺体が見つかりました。警察は、この男性も何者かに殺害されたとみて調べています。男性の遺体は29日、三原市沼田（ぬた）にある会社の敷地内で見つかりました。氏名・年齢などは分かっておらず、土の中に埋められ腐敗した状態でした。2月、東広島市の住宅から出火し、会社役員の川本健一さんが、何者かに首を刃物で複数回刺され殺害された