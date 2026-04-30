４月３０日午後２時すぎ、小樽市朝里１丁目のＪＲ函館線、小樽築港駅と朝里駅の間の沿線で火事がありました。現場付近から中継です。現場から５００メートルほど離れた場所、ＪＲ朝里駅のすぐ近くに来ています。朝里駅から小樽地区の方面に進んでいった先に、赤い赤色灯をつけた消防車両がとまっています。そちらの消防車両がある場所から右側に、海にせり出すような形の土地がありまして、そこに小屋があります。この周りが