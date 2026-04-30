東京電力ホールディングス（ＨＤ）は３０日、小林喜光会長（７９）が退任し、後任に官民ファンド・産業革新投資機構の横尾敬介社長（７４）を招く人事を正式に発表した。外部からの会長就任は５代連続で、金融業界からは初。６月の定時株主総会を経て就任する。