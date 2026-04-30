きょう、海運大手の商船三井は今年度の業績見通しを発表しました。中東情勢の影響を受け、最終利益は前の年度より2割近く落ち込む見通しです。商船三井の発表によりますと、2026年度の純利益は1700億円となる見通しで、2132億円となった前の年度をおよそ20%下回る計算です。ホルムズ海峡の実質的な封鎖が続くなか、航行ルートの制約や燃料の値上がりなどが重しとなり、自動車運搬船や化学製品などを運ぶケミカル船などの収益悪化が