稽古する霧島（左）と安青錦＝東京都中央区の荒汐部屋大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）に向け、かど番の安青錦と返り咲いた霧島の両大関が30日、東京都中央区の荒汐部屋へ出向き、4番続けて取って2勝2敗だった。ともに場所前初の出稽古となり、初日へペースを上げていく。28日の力士会で霧島が誘ったことにより実現。番数こそ少なかったが、激しい攻防だった。低い体勢で前に出た安青錦は「内容は良くなかったけど、相