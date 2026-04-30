ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが4月29日、自身のブログを更新。結婚記念日の過ごし方について綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん結婚記念日はスポーツ観戦「感動するのは素敵なんです〜この刺激は良い対症療法だと思います」 【ニャンちゅう】この日が結婚記念日だという津久