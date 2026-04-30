米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］＜オランダ編・下＞２０１７年Ｕ―２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）韓国大会。水原（スウォン）スタジアムのスタンドで、選手の動きに目を光らせる男がいた。オランダ１部フローニンゲン