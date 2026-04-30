東京ディズニーリゾートでは、2026年6月11日（木）から9月14日（月）までの期間、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。今回は、海辺で夏を楽しむミッキーマウスたちがデザインされた「フルーツゼリー＆ヨーグルトムース、スーベニアカップ付き」を紹介します☆ 東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」フルーツゼリー＆ヨーグルトムース、スーベニアカップ付き 価格：1,300円販売期間：2