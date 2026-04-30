セガの人気ゲームシリーズ『龍が如く』を原作とした舞台『龍が如く』が、東京・シアターHにて8月21日〜30日に上演されることが決定。キャストが発表され、スタッフコメントも到着した。【写真】舞台『龍が如く』桐生一馬役に宇野結也、真島吾朗役に菊池修司、冴島大河役に桜庭大翔「龍が如く」シリーズは、「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り…巨大歓楽街に生きる熱き