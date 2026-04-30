歌手の中島健人が３０日、都内で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会に出席した。昨年に初めて開催され、“アジア版グラミー賞”の呼び声も上がっている国内最大規模の音楽賞。６月１３日に行われる第２回に向けて、この日は主要６部門のノミネート作品などが紹介された。昨年に続き、同賞のアンバサダーを務める中島は「昨年も参加させていただいて日本中の音楽が