◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝枠順決定サウジのレッドシーターフハンデ１１着から巻き返しを期すヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）は、過去１１勝の最内枠に決定。吉村調教師は「いいと思いますよ。ロスなく運べますし、プラスアルファがないと（Ｇ１では）厳しいですからね」と満足そうな表情を浮かべた。「状態はここ一番と言っていいと思います