大阪杯４着のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は６枠１１番。増井雅助手は「後ろから行く馬なので、枠はどこでも良かった。うまくこの馬のしまいを生かせたら」とうなずいた。この日は厩舎周りの運動で調整。「前走を見ても、力をつけている。ここで戦えるだけの力は持っている」と同助手は期待した。