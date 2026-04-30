吉本新喜劇所属のお笑いタレント・森田まりこが29日、自身のインスタグラムを更新。カエルを食べたことを報告した。 【写真】ビビりながらカエルを口に運ぼうとする何とも言えない表情 「合間にカエルに挑戦」と投稿。舞台の合間のランチだったようで、「よく聞くけども、ホンマに鶏むね肉みたいな味なんの臭みも癖もなかった！イヤミのない」と振り返り、ビビりながらカエルの肉をつまんだり、口に運ぼうとする写真を掲載