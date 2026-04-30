俳優・画家／国広富之さん（73） テレビドラマ「噂の刑事トミーとマツ」のトミー役などで知られる俳優・国広富之さんの作品展が、岡山市のデパートで開かれています。 （俳優・画家／国広富之さん［73］）「テーマに困ることはないです。どんどんどんどん沸いてきてくれます」 1970年代後半からテレビドラマなどで活躍し、甘いマスクで人気を博した俳優の国広富之さんは、現在73歳。画家として