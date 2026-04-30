東京ディズニーリゾートにて、夏の季節にぴったりな「Hello Hello SUMMER!」グッズが2026年6月11日より発売されます。サーフボードや浮き輪を持ったミッキーマウスやドナルドダック、キュートな水着のミニーマウスとデイジーダックが、楽しくおしゃべりしながらビーチへ遊びに行く様子が描かれています。身につけグッズや夏のおでかけに活躍するアイテムを使って、家族や友人とパークで思いっきり楽しめるコレクションです。