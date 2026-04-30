東京ディズニーリゾートでは、2026年6月11日（木）から9月14日（月）までの期間、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。今回は、夏らしいデザインが魅力の「スーベニアランチケース」を紹介します☆ 東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」スーベニアランチケース 価格：対象のセットにプラス1,400円販売期間：2026年6月11日（木）〜2026年9月14日（月）販売店舗：【東京ディズニーラン