NPB(日本野球機構)は30日、公示を発表。DeNAは篠木健太郎投手を1軍登録し、島田舜也投手の登録を抹消しました。2024年ドラフト2位でプロ2年目の篠木投手は、この日今季初登板で先発マウンドに上がります。今季ファームでは1試合の先発を含む6登板で0勝1敗、防御率2.41の成績。直近の登板となった22日のオイシックス戦では先発し、7回2失点でした。2025年ドラフト2位ルーキーの島田投手は、前日29日に1軍デビュー。先発として5回2失