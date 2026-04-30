バレーボール日本代表・石川祐希（ペルージャ）が２９日、インスタグラムを更新。モデルショットに世界のファンが衝撃を受けた。ジャケットにジーンズ姿、バッグを持ちほほ笑む写真を投稿。イタリアの高級ブランド「ｔｏｄｓ」のモデル役として、アイテムをＰＲした。イタリア「セリエＡ」で長く活躍しており、世界中のファンから５００件超のコメントが寄せられる反響ぶり。「石川くんの内面からあふれるお上品さとマッチし