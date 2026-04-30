俳優の梅沢富美男（75）が30日、自身のインスタグラムを更新。「自由が丘のヒアリングストアさんで新しい補聴器をつくって頂きました」と報告し、新しくなった“マイ補聴器”を披露した。【写真】「左右が色で違うおしゃれ」「今こんなかわいいのあるのね」梅沢富美男の新しい補聴器「ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、僕は70才を過ぎて補聴器ユーザーになりました」と紹介。続けて「補聴器というと隠す芸能人の方多