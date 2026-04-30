広島は３０日、中村奨成外野手の出場選手登録を抹消した。代わって玉村昇悟投手を登録した。中村は今季ここまで２２試合に出場し、打率・１６９、０本塁打、０打点だった。今季は自身初の開幕１軍でスタートし、開幕戦は２番でスタメン起用されていた。